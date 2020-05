Wybory 2020. Jarosław Gowin o nowej dacie wyborów. Wskazuje opcje

Jarosław Gowin uważa, że przełożenie wyborów 2020 oznacza, że kandydaci nie będą musieli ponownie zbierać podpisów pod listami poparcia. - To byłoby niepotrzebne narażanie Polaków na wzrost zachorowań - mówi. Lider Porozumienia odpowiedział również na głosy, że taki proces powinien się zacząć do nowa. - Nie znam sprawy, w której prawnicy mówiliby jednym głosem - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem".

Były wicepremier przyznaje, że nie ma pewności, czy Sąd Najwyższy uzna wybory prezydenckie 2020 za nieważne . - Tak zakładamy z Jarosławem Kaczyńskim. Niczego nie przesądzamy. Uważamy za zdroworozsądkowe, że tak się stanie, jeśli wybory 2020 się nie odbędą. To nie tylko akt głosowania, ale również cały proces. Nie jest to decyzja polityków, ale konsekwencja kataklizmu pandemii koronawirusa - mówi.

Polityk odniósł się również do nowej daty wyborów. - W zależności od tempa pracy SN zakładam, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się między 20 czerwca a połową lipca - twierdzi. Gowin uważa, że porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim "przepędzi chmury, które zebrały się nad obozem Zjednoczonej Prawicy". Przekonuje również, że koalicja przetrwa do końca kadencji, a on sam nie ma planów wracać do rządu.