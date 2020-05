WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 zbigniew ziobroJarosław Gowin oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Wybory 2020. Jarosław Gowin komentuje zgrzyt ze Zbigniewem Ziobrą. Padły 2 możliwe terminy głosowania - Przyjmuję słowa ministra Zbigniewa Ziobry jako wyraz uznania dla mnie za to, że doprowadziłem - aczkolwiek dzielę się tutaj współautorstwem... Rozwiń politycy Prawa i Sprawiedliwości C … Rozwiń Transkrypcja: politycy Prawa i Sprawiedliwości Czy politycy solidarnej Polski Nie wiem jakie jest pana zdanie na ten temat nie ukrywają że o zwycięstwo Andrzeja Dudy w tym późniejszym terminie będzie trudniej mówią o tym wprost Lider solidarnej Polski Zbigniew Ziobro który twierdzi że odłożenie głosowania oznacza stratę czasu na drugą kampanię i nie zwiększa szanse Andrzeja Dudy minister Ziobro wskazuje po takim rytualnym ataku w tygodniku sieci na opozycję że odpowiedzialność za to spada na Jarosława Gowina jak ma się do tego odnieść i czy Zgadza się pan z taką ceną że Andrzejowi to że będzie trudniej Po pierwsze przyjmuje słowa pana ministra ziobry jako wyraz uznania uznania dla mnie za to że doprowadziłem tutaj dzielę się współautorstwo z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim do tego że wybory odbędą się w terminie Po pierwsze konstrukcyjnym po drugie nie w terminie bezpiecznym a wynik wyborów Niezależnie od tego kto wygra będzie powszechnie uznawany czy ten przełom czerwca lipca to jest termin gorszy dla Andrzeja Dudy Myślę że pan prezydent jest ostatnią są chciałabym wygrać pseudo wybory bo 23 maja mogłyby się odbyć wybory niezwykle kadłubowa wskutek tych wyborów byłby tak jak przed chwilą Opisałem kwestionowanie legalności wyboru Myślę że Zresztą że nawet Sąd Najwyższy w ważności tych wyborów by nie uznał czy nowa odsłona bo mam z nowymi wyborami będzie trudniejsza dla pana prezydenta Dudy byś miał że tak ale chyba lepiej wygrać w twardej walce w uczciwych wyborach niż czuć gorzki z osobnego zwycięstwo w wyborach w których legalność byłaby kwestionowana panie premierze A tak jak był pan przekonany że wybory prezydenckie nie mają prawa i nie mogą odbyć się w maju tak jest pan przekonany że wybory prezydent będą się teraz 28 czerwca jak zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj Decyzja należy do pani marszałek Witek ale sądzę że jedyne dwa terminy które wchodzą w grę to jest 28 czerwca i 5 lipca widzowie naszej rozmowy mogą sobie zadać sprężyna Dlaczego nie później Dlatego proszę państwa że 6 Sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Dudy w wcześniej jeszcze Sąd Najwyższy potrzebuję około dwóch tygodni rozpatrzenie protestów na Mówiąc krótko podjęcie decyzji o ważności wyborów a zatem druga tura nie może odbyć się później niż połowa