Wybory 2020. Jacek Sasin zadowolony z działań rządu na Śląsku. "Górnicy wrócą do pracy"

- Po zakończeniu okresu ograniczenia wydobycia kopalnie będą mogły bezpiecznie wrócić do pracy - zapewnił Jacek Sasin . I dodał, że żaden region w Polsce nie został "tak kompleksowo przebadany", jak śląski.

- Widać wyraźnie, że działania, które podjął rząd były skuteczne, mamy mniejszą liczbę osób zarażonych na Śląsku. Od środy, kiedy zaraportowano wyniki badań prowadzonych w ostatnim czasie, mamy spadek liczby zarażonych. Z ponad dwustu, do poniżej stu wczoraj i dziś. Ten trend będzie się utrzymywał - stwierdził wicepremier.

- Jeżeli popatrzymy na dzisiejsze wyniki, to jest ok. 350 osób w Polsce, 91 jest ze Śląska, ale pamiętajmy, że 40-kilka osób jest z przesiewów górników i ich rodzin. Gdybyśmy nie patrzyli na te przesiewy, które robimy trochę na wyrost, niż zaleca WHO, mielibyśmy mniej (...) niż w np. województwie mazowieckim - wyjaśnił Łukasz Szumowski.