Wybory prezydenckie 2020. Łukasz Szumowski: w kilku gminach głosowanie wyłącznie korespondencyjnie

Łukasz Szumowski zapowiedział przekazanie swoich rekomendacji jeszcze w piątek do PKW. Minister zdrowia w rozmowie z Radiem WNET ujawnił, że w niektórych gminach głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się wyłącznie drogą korespondencyjną.

- Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość. One są w różnych województwach: śląskim, łódzkim czy wielkopolskim. Jest kilka tych województw, gdzie są gminy, które mają wysokie wskaźniki - powiedział.