Wybory 2020 i debata prezydencka w TVP. Są skargi do KRRiT

Debata prezydencka w TVP była komentowana nie tylko pod kątem tego, jak wypadli kandydaci . Uwagę odbiorców zwrócił uwagę "przeskakujący licznik". Okazało się jednak, że wypowiedzi kandydatów trwały odpowiednio długo. Mimo to, jak donosi portal wirtualnemedia.pl, do KRRIT spływają skargi. Według ich autorów Telewizja Polska najwięcej czasu poświęciła Andrzejowi Dudzie.

Jest on autorem jeden z trzech skarg, które trafiły do KRRiT. Dodatkowy czas dla Dudy na antenie TVP to nie wszystko, co się my nie podoba.