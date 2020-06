Wybory 2020. "Gazeta Wyborcza": 30 mln pakietów wyborczych jest składowanych w Łodzi

Wybory 2020. Pakiety odnalazły się w Łodzi?

Do niedawna wszyscy zastanawiali się, co stało się z wydrukowanymi i nigdy niedostarczonymi pakietami wyborczymi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Również Poczta Polska pilnie strzegła tej tajemnicy. "Gazeta Wyborcza" donosi, że wydrukowane za około 70 mln zł pakiety wyborcze składowane są w magazynie pocztowym w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Jak czytamy, obiekt ten nie jest własnością poczty, ale prywatnym centrum logistycznym, w którym wynajmuje ona od 2 lat magazyn. Hala, w której znajduje się 30 mln pakietów wyborczych, jest strzeżona, a dostęp do niej jest bardzo ograniczony. Same pakiety znajdują się w zapieczętowanych kartonach, które umieszczono w plastikowych blokach. Te z kolei poustawiane są na paletach transportowych na wysokość kilku metrów. Są one dodatkowo owinięte dookoła grubą czarną folią.