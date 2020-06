Wybory prezydenckie 2020. Wydrukowane pakiety nie zostaną wykorzystane. Straty wyniosą 70 mln zł

Jak donosi "GW", główną przyczyną braku możliwości wykorzystania w nadchodzących wyborach prezydenckich wydrukowanych pakietów wyborczych jest fakt, że z powodu zarejestrowania dwóch nowych kandydatów (Rafał Trzaskowski i Waldemar Witkowski) i wycofaniu się Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zmieniła się karta do głosowania.

Według ustaleń dziennika niemożliwe jest także wykorzystanie samych kopert na pakiety, ponieważ Poczta Polska nie dysponuje maszyną, która by to umożliwiała.

- Pakiety były pakowane przez specjalne maszyny. Ale nie ma maszyn do rozpakowywania i ponownego pakowania. Nikt tego nie przewidział - mówi informator "Wyborczej" z Poczty Polskiej, dodając, że w ręczne przepakowanie pakietów trzeba by zaangażować znaczną liczbę pracowników.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Sztab Andrzeja Dudy zarzuca kłamstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Cezary Tomczyk: nie wiem, o co chodzi

Wybory 2020. Sprawą niewykorzystanych pakietów zajmie się NIK?

O komentarz poproszony został też rzecznik rządu Piotr Müller. - Jesteśmy przekonani, że działania zostały podjęte zgodnie z prawem. To jest uprawnienie NIK, w związku z tym, jeżeli uważa, że należy przeprowadzić taką kontrolę, to oczywiście może to zrobić - powiedział w Radiu Zet, twierdząc, że decyzje ws. pakietów podejmowano na podstawie "specustawy covidowej".