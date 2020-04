Wybory 2020. "FAZ": Polska na drodze do najgłębszego kryzysu politycznego od 1989 roku

"I nie jest to skutkiem problemów społecznych, wywołanych pandemią koronawirusa, ale działaniami przywódców politycznych, którzy stawiają własną władzę ponad wszystko, co składa się na demokrację: praworządność, uczciwą polityczna konkurencję oraz szacunek dla odmiennych poglądów" - stwierdza niemiecki komentator.

UE była bezsilna

Jego zdaniem gdyby wcześniejsze postępowania KE przeciwko Polsce, jakie wszczęto od czasu pierwszego zwycięstwa wyborczego PiS przed pięciu laty, były skuteczne, to "kraj ten nie znalazłby się w takiej sytuacji". "Bo gdyby Polska miała niezawisłe sądownictwo, PiS nie mógłby liczyć na to, że sądy uznają ważność wyborów, które organizowane są właśnie przez pocztę zamiast przez Państwową Komisję Wyborczą i na podstawie nieuchwalonej jeszcze przez parlament ustawy" - dodaje autor.

"Przez to, że pandemia koronawirusa zbiegła się w czasie akurat z konstytucyjnym terminem wyborów 10 maja, Polska stanęła przed trudnym dylematem. Ale jego rozwiązanie było możliwe, gdyby PiS był gotów go poszukać w z porozumieniu z opozycją. Ta była gotowa na rozwiązanie, które dawałoby rządowi tymczasowo nieco więcej władzy. Ale to nie wystarcza Kaczyńskiemu. On chce całej władzy, na czas nieokreślony" - konkluduje Reinhard Veser.