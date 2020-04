Wybory 2020. Donald Tusk opublikował nowy wpis. "Nazwijmy wreszcie rzecz po imieniu"

Donald Tusk zwrócił się do rządzących w mediach społecznościowych. W udostępnionym wpisie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oświadczył, że to nie obywatele, a politycy PiS uczestniczą w bojkocie wyborów prezydenckich.

Wybory 2020. Donald Tusk wydał oświadczenie

- Te wybory nie są wyborami w sensie ustrojowym, bo nie będą ani wolne, ani równe. To, co chyba najważniejsze i takie ewidentne, to że nikt nie zapewni nam tajności wyborów, a ludzie chcą mieć pewność, że głosują nie po to, by władza, by rząd wiedział jak dany obywatel głosuje - przekonuje Tusk.