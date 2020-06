Wybory 2020. Debata TVN, WP i Onetu. "Andrzej Duda powinien wziąć udział w debacie"

Wybory 2020. Andrzej Duda nie weźmie udziału w zaplanowanej na czwartek debacie TVN24, WP i Onetu. - Istotą nie jest to, kto jest właścicielem mediów, tylko to, że mają one ogólnopolski zasięg - mówi Wirtualnej Polsce Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, była szefowa sztabu Andrzeja Dudy.

Wybory 2020. Czy prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie prezydenckiej organizowanej przez TVN, WP i Onet? (East News)