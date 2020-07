Wybory 2020. Była sekretarz stanu USA Madeleine Albright: Jestem zaniepokojona ponownymi atakami na niezależne media w Polsce

Madeleine Albright odniosła się do stanu demokracji w Polsce. Była sekretarz stanu w administracji Billa Clintona opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym broni i chwali reakcję ambasador Georgette Mosbacher na słowa Beaty Mazurek. Europosłanka i polityk PiS skrytykowała w poniedziałek decyzję Rafała Trzaskowskiego o odmowie udziału w debacie prezydenckiej TVP w Końskich.

"Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - pisała na Twitterze Mazurek, na co natychmiast odpowiedziała Mosbacher.

"Dobrze pani wie, że szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - stwierdziła amerykańska ambasador.