Wybory 2020. Bronisław Komorowski o Donaldzie Tusku jako kandydacie. "Potrafiłby walczyć do końca i skutecznie" - Donald Tusk ma swoje obciążenia z tytułu wieloletnich ataków ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale ma też opinię twardego człowieka. Jest... 

nie myśli pan sobie teraz od czasu do czasu że gdyby jednak Donald Tusk zdecydował się kandydować to w tej chwili mielibyśmy zupełnie inną sytuację na scenie politycznej i ta kampania dziwaczna kampania wygląda zupełnie inaczej Myślę sobie myślę i to często i się zastanawiam i kto wie jak to się jeszcze potoczy bo oczywiście Donald Tusk ma swoje obciążenia i słabo tytułu wieloletniego zaangażowania politycznego wieloletnich ataków także na jego osobę przez Prawo i Sprawiedliwość ale też ma taką opinię twarde człowieka który w warunkach kryzysu Polityka to jest politykiem który by prawdopodobnie No świadomie potrafił walczyć i tak walczył by do końca Myślę że skutecznie więc tak myślę i myślę że że to może tak się potoczyło bo potoczyło się tak jak się potoczyło to była decyzja do Tuska ale być może szkoda ale dzieli Tak gdyby była możliwość restartu to namawiał by pan Donalda Tuska żeby jednak się bardzo poważnie nad tym zastanowił żeby wejść w tę wodę jeszcze raz to musi być decyzja Małgorzaty kidawy-błońskiej ja zbyt Małgorzaty kidawy-błońskiej lubię se nie szanuję że bym próbował jakby meble coś co nie jest już moją dumę No ja jestem poza bieżącą grą polityczną więc to muszą bieżąco aktualnie Liderzy polityczni rozważyć wszystkie za i przeciw No bo to nie jest tak że można polityków ustawiać meble w zależności od tego co komu pasuje to są żywi ludzie z emocjami z własnym dorobkiem z własną godnością i według mnie to także należy w stopniu maksymalnym szalona