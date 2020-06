WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze krzysztof bosak + 2 wybory prezydenckienik oprac. Magdalena Nałęcz 36 min. temu Wybory 2020. Będzie kontrola NIK ws. nieprzeprowadzonych wyborów. "Nikt nie poniesie konsekwencji" - To jest absolutnie właściwe narzędzie. Trzeba w toku szeregu działań analitycznych i administracyjnych ustalić, kto w sensie prawnym wydawał... Rozwiń jeszcze wiadomość jest przed chwil … Rozwiń Transkrypcja: jeszcze wiadomość jest przed chwilą Enea wniosek Krzysztofa śmiszka nikt przeprowadzi kontrolę w KPRM a Ministerstwo aktywów państwowych Poczcie Polskiej się działo kontrola jeszcze w tym miesiącu zapowiada na Twitterze Krzysztof śmiszek Czego się pan spodziewać po tej kontroli i pytanie czy jakieś konsekwencje poniosą od osoby odpowiedzialne No jak Myślimy tutaj za wydrukowanie kart wyborczych do wyboru które nie odbyły się przypomniało że to kosztowało niemal 70 milionów złotych z pewnością póki co nikt nie poniesie konsekwencje no bo oczywiście wiemy jak to znaczy prokuraturą Ministerstwa Obrony musiałby tutaj chwyć za rękę swoich własnych kolegów którzy wydawali te polecenia Polecenia sprowadzające się do sprzeniewierzenie pieniędzy na ten który nie miał podstawy prawnej natomiast kontrola nicku Akurat te sytuacje z absolutnie właściwym narzędziem to znaczy trzeba pomocy szeregu działań analitycznych jej administracyjnych Ustal Kto w sensie prawnym wydawał polecenia i odpowiada za wydanie dużej sumy państwowych publicznych pieniędzy a Pana zdaniem Marian Banaś przeprowadzi te kontrolę bo wiemy że jemu już od dłuższego czasu nie jest po drodze z prawem i sprawiedliwością że właśnie dlatego skontroluję to dokładnie i właśnie dlatego że chcę Ustalić jakie są rzeczywiście fakty kontrola musi się opierać na przesłankach które mają pod Paweł w jakiś dokumentach