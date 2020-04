WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Beata Szydło + 2 wybory prezydenckiewładysław kosiniak-kamysz 1 godzinę temu Wybory 2020. Beata Szydło: nie mam zaufania do Władysława Kosiniaka-Kamysza - Władysław Kosiniak-Kamysz mówi (o utrzymaniu programów socjalnych PiS –red.) jako kandydat prezydencki. Przypominam sobie, jak był ministrem... Rozwiń ktoś cytat konkretny świadczenia s … Rozwiń Transkrypcja: ktoś cytat konkretny świadczenia socjalne takie jak 500 Plus czy 13 emerytura są w trudnych czasach wsparciem którego nie wolno w żaden sposób ograniczyć gdyby to zostało zatrzymane to dla niektórych rodzin się że za chwilę dla wielu rodzin nie byłoby żadnego dochodu czy pani wie kto to powiedział to powiedział Władysław kosiniak-kamysz od razu opowiem który to który tutaj tak Tak przypuszczałam że że być może to jest właśnie czekam aż tyle tylko że pan kosiniak-kamysz mówi to dzisiaj jako kandydat w wyborach prezydenckich ponieważ jest kampanię Natomiast ja przypominam sobie doskonale kiedy kosiniak-kamysz z mównicy sejmowej jako Minister Pracy i Polityki Społecznej wbrew woli Polaków wbrew opinii społecznej wprowadzał podwyższenie wieku emerytalnego i przekonywał wszystkich że to jest konieczne i że to jest dobre więc ja nie mam zaufania do Władysława kosiniaka-kamysza w tej kwestii ponieważ dzisiaj to co jest oczywiste i chcę o tym słyszeć Polacy Ale ja nie mam pewności czy jako prezydent nie wyjdzie znowu przed audytorium znowu nie będzie przekonywał że podwyższenie wieku emerytalnego Czy zmiana programów społecznych jest konieczna stąd między innymi jasna deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy on był inicjator programów społecznych Dzięki jego inicjatywy one Zostały wprowadzone to on w 2015 roku kiedy prowadziliśmy tą panie właśnie wtedy kiedy Kamysz odpowiadał za programy społeczne i nie zrobił niczego dla dla Polskich Rodzin podwyższył wiek emerytalny wtedy Andrzej Duda widząc się słysząc w jakiej jakie są problemy Polaków zadeklarował że te programy społeczne wprowadzili tak się stało dzisiaj deklaruje że nigdy nie pozwolisz nie pozwoli żeby