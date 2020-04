WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze donald tusk + 4 bartosz arłukowiczjacek sasinkoronawiruskoronawirus wybory 1 godzinę temu Wybory 2020. Bartosz Arłukowicz o roli Jarosława Gowina: "Przed nim trudna i ważna decyzja" - Nikt nie zamierza wycofywać się z kandydatury Małgorzaty Kidawy Błońskiej. My mówimy o tym, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć. Dzisiaj... Rozwiń Donald Tusk wzywa do powszechnego … Rozwiń Transkrypcja: Donald Tusk wzywa do powszechnego bojkotu wyborów Małgorzata kidawa-błońska tak jak rozmawialiśmy w tym terminie w takiej formie nie chce brać w nich udziału sondaże i tak to mnie najlepsze czy to nie jest początek wycofywania Małgorzaty kidawy-błońskiej na stanowisko prezydenta Gold Tusk w sposób niezwykle do siebie charakterystyczny przedstawił że ten mu oceny sytuacji Donald Tusk powiedział 10 maja nie weźmie udziału w wyborach i będzie do tego przekonywał Z tego co zrozumiałem to wypowiedź nie weźmie z nich z kilku powodów Pierwszy powód to bezpieczeństwo zdrowotne ja jestem i wiem o czym mówię i on mówi Donald Tusk epidemia w Polsce nie jest zdiagnozowana my tak naprawdę nie wiemy ile mamy zakażonych ludzi w Polsce Ja dzisiaj rano wróciłem na Twittera Facebooka pismo które do mnie podeszła li zrozpaczeni ludzie z Gorzowa Lubuskiego w którym tym piśmie wojewódzki inspektor sanitarny informuje nie będzie przewozu więcej testów niż 80 dziennie pokazuje państwo skalę 80 testów na województwo lubuskie dziennie to pokazuje że nie mamy żadnej możliwości rzetelnej diagnozy epidemii idąc pierwszy powód który mógł Donald Tusk a Drugi powód o którym mówił Donald Tusk to są przeciwwskazania Konstytucyjny Ja próbuję uświadomić tam wszyscy państwu sobie swojej rodzinie No właśnie ale to co mówię to co mówił Donald Tusk wszyscy słyszeli bo to było dosyć długie ciekawe wystąpienie Donalda Tuska ale wrócę do mojego pytania czy wy zostajecie przy duża Małgorzaty kidawy-błońskiej na stanowisko prezydenta czy będzie ci się z nim wycofywać nikt nie zabierze się wycofywać mogła z natury Małgorzaty kidawy-błońskiej my mówimy o tym że maja wybory się nie mogą odbyć i dzisiaj w balkon tak naprawdę o demokrację w Polsce nie jest walka w nieuczciwych wyborach Bo ja ten wybory nazywam nieuczciwymi tylko uczciwy wybory czyli żeby przeprowadzić wybory którzy kandydaci mogłem z tobą dyskutować przekonywać jeździć na spotkania nawet ze sobą ostro podyskutować nawet podczas bardzo gorący spór być Możliwy będzie przecież debata będzie przecież debata Wyborcza z tego co mi wiadomo ale nie została odwołana będą mogli kandydaci się zaprezentować Jacek Sasin tweetuje Podobnie jak pan dziś jak nigdy aktualny słowo konstytucja instrukcja jasno określa terminarz wyborów prezydenckich i żaglowe polityk z zagranicy nie powinien nawoływać do ich boiko to panie Donaldzie Tylko proszę wreszcie zamilknąć przestać palić w Polsce Jacek Sasin taktuje Po pierwsze samo zestawienie że pan poseł Sasin próbuję dyskutować Donaldem Tuskiem Pozostawię do oceny w naszym telewizją widzą i słuchaczom myślisz zestawienie Sosina balistas Sasina z panem premierem Tuskiem jest dość druzgocące dla pana ministra Sasina po drugie pan minister Sasin konstytucję to dla mnie forma dość Kabaretowa ale być może w takich czasach dzisiejszych Dlaczego że to poseł Sasin stanie się obrońcą Konstytucji po pięciu latach No Nazwijmy to dyskretnego dostrzegania tego do kumpla tego Kabaretowa bo są politycy których formuła wystąpień czasem przypomina formuła kabaretową pani serca SIM powołujący się na Konstytucję mnie osobiście taką formuła przypominam jaką postacią w tej sytuacji jest Jarosław Gowin który teraz otwarcie mówi o rozmowach z propozycją rozmowy na temat organizacji tych wyborów właśnie 10 maja w formie korespondencyjnej wiemy co drugi Jarosław Gowin nie wiemy co zrobią politycy z jego grupy formacji politycznej zaplecza politycznego nie bardzo wiem jak nazwać bo to pani złamanie partie polityczne ale mniejsza z tym nie partia zarejestrowana na trasie z Jarosławem gowinem bardzo trudna decyzja ale bardzo ważna decyzja dlatego że w życiu każdego polityka Przychodzi taki moment kiedy kiedy goście już nie ma odwrotu można powiedzieć że coś jest dobre albo coś jest źle czy coś jest bezpieczne albo coś jest niebezpieczny ja uważam że ten moment dzisiaj przyszedł i wszyscy ludzie którzy troszczą się o twoich bliskich i twojej rodziny dzieci baw przyjaciół to słyszę swoje państwo muszę powiedzieć wprost wybory 10 maja Po pierwsze się nie odbędą dlatego że nie są zorganizowane jest Dalmacja sprawny ile tak to nie wiadomo jak jest to sobie a po drugie zwyczajnie są niebezpieczne Dlatego że nie znamy stopnia stopnie zaawansowania Jarosław Gowin polityk który dba o Polaków i w związku z tym nie chce doprowadzić do do tych wyborów no no jasne deklarował Przynajmniej on niekoniecznie jego cały ugrupowanie ale on że nie będzie okej Za wyborem dziurkę moja uk8 w tej w tej wypowiedzi zgadzam z Jarosławem gowinem bo też uważam A macie macie taki że to jest tylko i wyłącznie 1 Jarosław Gowin czy także posłowie jego ugrupowania ja nie chciałbym Nie chciałbym w żadnym wystąpieniu publicznym oceniać koleżanek i kolegów z innych formacji politycznej korzystające bardzo ale nie wierzę że nie rozmawiacie z nimi nie próbujcie ich na głowie i chociaż rozmawiamy to nie znaczy że muszę o tym opowiadać Publiczna Tylko to chciałam powiedzieć dlatego że po prostu nie szanuje i szanuję ale proszę powiedzieć a nie zdradzę strony Prawa i Sprawiedliwości były jakieś próby pod kupowania przyciągania ich na swoją stronę bo przecież w kuluarach mówi się na ten temat rzeczywiście takie działania są chyba wszyscy którzy są w polskiej polityce interesują się polską polityką wiedzą że tutaj nie trzeba niczego zgadywać nikomu nie trzeba budować żadnej wiedzy my wiemy na pewno że Jarosław Kaczyński Użyj wszystkich elementów żeby przeprowadzić Andrzeja Dudę na stanowisko w cudzysłowie prezydenta taką czy inną drogą jestem o tym absolutnie przez teraz robią opozycji rolą odpowiedzialnych polityków jest zabezpieczyć możliwość uczciwego głosowania dla Polek i Polaków i prawdziwą walkę o wolność i demokrację jest walka o prawdziwe wybory a nie uczestnictwo w spektaklu który narysował Jan narysował Jarosław Kaczyński to nie jest normalne że w środku Europy 21 wieku ludzie 38 milionów Polaków nie wie czy zagłosuję 10 czy 17 czy 23 nie wie czy zagłosują kopertą kto tą kopertę przywiezie już o tym upale nie chcę powtarzać włosy będzie liczył w końcu a być może jest tak że ten wynik jest już dawno ustalony