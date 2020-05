WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory 2020. Apel sędziów do OBWE. Krzysztof Bosak: nie podoba mi się

- To nie jest dobry pomysł, żebyśmy wzywali do Polski jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, aby oceniały nam jakość ustrojową. Już Prawo i...

Transkrypcja: skoro już o gestach mówimy jak się panu podoba taki gest w którym ponad już 1000 polskich sędziów podpisała apel i prośby do OBWE żeby kontrolowała polskie wybory prezydenckie Nie podoba mi się myślę że to nie jest dobry pomysł żebyśmy wzywali do Polski jakiekolwiek zewnętrzne czynniki żeby nam tutaj oceniały noszą jakoś ustrojową testowałem rozwiązania przypomnijmy że przecież to sam minister spraw zagranicznych Waszczykowski komisja Wenecka No to ściągnął na głowę sądząc że ona da mu jakieś argumenty w dyskusji z opozycją to się zawsze że pamiętasz w historii bardzo złe skażenia właśnie towarzyszące przyciąganie przez jakąś prakty polskich polityków czy liderów obcych sił po to żeby wzmocnić swoją pozycję na scenie politycznej Nie wolno takich rzeczy robić uważam że musimy swoje sprawy załatwiać tam nie w kraju i uważam żeby było jasne też że te instytucje wewnętrzne typu Unia Europejska która tam Próbujesz się zajmować praworządnością która niby miałaby się zajmować wyborami Czy Rada Europy w gromadzeniu której kiedyś byłem i i która też robi misero cena na wybory on absolutnie nic nie pomogą jeżeli my sami tutaj nie przykro i nie zmienimy sposobu działania naszego państwa tylko będzie sytuacja taka że PiS dominuje w społeczeństwie mają najwyższe zaufanie a inni politycy po prostu ośmieszają się swoją jakąś nie powagą swoich poglądów No to po prostu żadna instytucja międzynarodowe tego nie zmieniał ostatecznie Polacy mają swój rozum i nawet jeżeli ulegają manipulacji to dlatego że po prostu nikt nigdy nie przedstawiłem Dobrze w takim razie Jacek Sasin jest gwarantem przeprowadzenia uczciwych uczciwego głosowania Jacek Sasin nie będzie liczył głosów Jacek Sasin przygotowuje operację na logistycznej gwarantem przeprowadzenia uczciwych wyborów mają być komisje wyborcze w myśl tej zasady mój komitet zgłosił w kraju liczbę członków do komisji wyborczych ponad 12000 osób w całym kraju więcej zgłosił tylko komitet Andrzeja Dudy ubolewam że inne komitety opozycyjne nie poszły śladem naszego też nie zgłosiły tak dużej liczby ludzi sytuacja w której na przykład komitet pani kidawy-błońskiej nie wycofał swoje kandydatki z wyborów i jednocześnie zgłosił w całym kraju około Setki A czyli de facto wycofał swoich kandydatów z komisji jest kuriozalna po co startować w wyborach w których nie chce się liczyć tak samo sytuacja pana hołowni który powiedział że wstrzymuje kampanię wyborczą potem Cały czas ją jednocześnie nie zgłosił tyle osób to nasz komitet do komisji wyborczych Inna sprawa że po prostu nie ma bo to czym się chwali jest słabością pana połowie to że nie ma partii która by zanim stała to żadna bo Polityka to gra zespołowa nie gra indywidualna osoby wykreowanej przez jakby rolę medialne więc więc tutaj uważam że uważam że po prostu musimy w każdym poziomie w te wybory wejść czy my to robimy i będziemy patrzeć jak są liczone głosy po wolisz Mnie też fundacje pilnuj wyborów która organizuje swój własny niezależny system zgłaszania wszelkich nieprawidłowości wyborczych