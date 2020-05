Wybory 2020. Apel do władz o orędzie do młodzieży. "Rzeczywistość jest sprzeczna z nauczanymi treściami"

Nauczyciele wzywają premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę Witek i Ministerstwo Edukacji Narodowej do zwrócenia się bezpośrednio do młodzieży w celu "wyjaśnienia im bezprecedensowych okoliczności, w których rzeczywistość stoi w jawnej sprzeczności z nauczanymi treściami". "Obawiamy się, że dla naszych uczniów zaistniała sytuacja może rodzić uzasadniony brak poczucia bezpieczeństwa i zaufania do władz państwowych i może podważać ich przekonanie o demokratyczności naszego państwa. Apelujemy, ponieważ sami nie znajdujemy żadnego wyjaśnienia".

- To jest sytuacja publicznej schizofrenii. Młodzi ludzie są też obywatelami i zasługują na taki sam szacunek, jak dorośli. Domagamy się, żeby rząd wytłumaczył młodym ludziom, co się właściwie dzieje. Być może to oczekiwanie wywoła refleksję w szeregach władzy - mówi nam nauczycielka.

Zauważa też, że Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczycieli do kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich zgodnie z zasadami demokracji. - Nauczyciele mają uczyć szacunku do prawa, do Konstytucji, pokazywać wartość demokracji. Zobowiązuje nas do tego Art. 6 KN, p. 4 i 5. A władze w konflikcie politycznym po prostu to uniemożliwiają - mówi Anna Fic-Schmidt. - Post mówi o rzetelności, o spójności między tym, co się mówi i czego się uczy, a tym, co się robi. Protest z Wykrzyknikiem upomina się o jakość w edukacji - podsumowuje.