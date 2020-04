Koronawirus w Polsce. Jak radzimy sobie z pandemią? [BADANIE]

Koronawirus zmienił nasze życie. Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób i zakaz przemieszczania się z wyjątkiem pracy, wolontariatu czy zaspokajania niezbędnych potrzeb wprowadzono już po pierwszym tygodniu walki z wirusem. Z badania wynika, że Polacy te obostrzenia zaakceptowali. 82,4 proc. respondentów zadeklarowało, że stosuje się do nich i ogranicza kontakty z ludźmi. A jeśli byłaby potrzeba spędzić dwa tygodnie w kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną - zrobiłoby to 86,8 proc. badanych.

- To jest związek dwukierunkowy. Tym osobom, które są z natury nieufne, jest łatwiej zaakceptować takie ograniczenia, które wprowadza obecnie rząd w związku z pandemią. Drugi możliwy kierunek jest taki, że jeśli ktoś otrzymuje jakieś komunikaty ostrzegające przed innymi osobami, nabiera do nich nieufności. Uważaj, bądź czujny = nie ufaj innym. Komunikaty ostrzegające generują nieufność - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską dr Konrad Maj, kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości Uniwersytetu SWPS, jeden z autorów badania.

- Jednym z przykładów takich działań może być luzowanie obostrzeń. Ludzie zastanawiają się: z jakiego powodu, skoro teraz mamy tych przypadków zachorowań więcej, niż kiedy obostrzenia wprowadzano? Ten brak logiki może budzić nieufność. Obawiam się, że władza nie patrzy na to, że jej działania mogą mieć dalekosiężne skutki dla budowy zaufania obywateli do rządu i różnych instytucji - wskazuje ekspert.

Respondenci pytani o majowe wybory zdecydowanie zgodzili się z twierdzeniem, że powinny zostać przesunięte (75,8 proc.). - To wynika też z tego, że najpierw mówiono, jak groźne jest stykanie się z ludźmi. Obywatele to zrozumieli i zaakceptowali. Teraz jest luzowanie, przygotowywanie do wyborów. To dla nich niezrozumiałe, kiedy władza postępuje wbrew własnym zaleceniom - wyjaśnia dr Maj.