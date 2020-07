Wybory 2020. Andrzej Duda oddał głos

Ubiegający się o reelekcję prezydent zaznaczył, że cieszy go wysoka frekwencja. - Demokracja w Polsce jest coraz bardziej dojrzała, że my Polacy bierzemy sprawy w swoje ręce na poważnie i decydujemy o tym, kto będzie rządził w naszym kraju, kto będzie nas także reprezentował, bo myślę oczywiście również o wyborach do Parlamentu Europejskiego - dodał Andrzej Duda .

Prezydent zaapelował także do tych wyborców, którzy wciąż nie udali się do urn. - Można głosować do godz. 21, więc bardzo proszę, żeby iść do lokali wyborczych, oddać głos w tych wyborach i w ten sposób decydować o polskich sprawach - prosił Duda.