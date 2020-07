Wybory 2020. Andrzej Duda ma powody do zadowolenia. Najnowsze badanie

To najlepszy wynik Andrzeja Dudy od kilku miesięcy. Lepsze wyniki uzyskał jedynie w 2017 roku. Wówczas cieszył się zaufaniem 51,1 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki . Zaufanie wobec niego deklaruje 47,1 proc. badanych. Nie ufa mu jednak prawie tyle samo, bo 45 proc. badanych. Obojętny jest prawie 8 proc. respondentów. Jak zaznacza Onet, to najwyższy wskaźnik pozytywnych opinii o obecnym szefie rządu od 2015 roku.

Na podium znalazł się także Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało w badaniu 43,6 proc. ankietowanych. To wzrost o 6,4 pkt proc. Więcej jednak osób mu nie ufa - to 46,6 proc. badanych. 8,6 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź: "Jest mi obojętny".