Wybory 2020. Adam Bielan o spadkach Andrzeja Dudy w sondażach. "Wszędzie wygrywa" Rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy odrzuca tezę o spadkach sondażowych prezydenta. Adam Bielan wskazuje, że głowa państwa we wszystkich... Transkrypcja: albo generalnie opozycja musi o przymilać skutecznie albo Polacy nie rozumieją tych propozycji bo w sondażach prezydentowi ciągle spada pana to nie martw się jako rzecznika jego sztabu może nie wiem o jakich przypadkach Pan mówi w sondażach mamy zaobserwowane bardzo wyraźne skokowy wzrost wzrost frekwencji wyborczej Poparcie prezydenta Andrzeja Dudy jak pan przeanalizuj poszczególne sondaże i próby w tych sondażach nie spada pan prezes we wszystkich sondażach wygrywa wybory więc naprawdę życzyłbym kampanią Wyborczą wyborczym tego rodzaju sondaży ale naftę dobry sondaże wydają panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zwycięstwo nie uśpiony doskonale wiemy że mi sondażami nie wykrywa się wyboru grze wybory wygrywa się przede wszystkim dobrym kandydatem i my mamy coś czego pan kierwińskiego koledzy nie mają i mogą pozazdrościć my mamy najlepszego możliwego kandydata mamy dobry program do tego jeżeli dojdzie ciężka praca w kampanii wyborczej tuż przed połączeniem z panem właśnie żegnałem się z panem prezydentem Andrzej wyrusza w tej chwili busem kampanii innym tak zwanym duża busem na Śląsk odjeżdża tutaj z przed siedzibę naszego sztabu przy placu teatralnym w Warszawie z kolejną pracę kampanii No pan prezydent niby rusza z Warszawy tak jak jeden z jego konkurentów bo chcę poznać Polskę Chcę zobaczyć jak wygląda Polska poza Warszawą a prezent przez cały 5 lat był bardzo aktywny pierwszym polskim prezydentem którą objechał wszystkie 380 powiatu w żaden polski prezydent nie wykonał tak ciężkiej pracy w trakcie kadencji więc pan prezentów problemy Polaków a kampania wyborcza jest tylko przedłużeniem jego pracy tak się całe ręce opadają mi pan powiedzieć że naprawdę w sztabie nie robią Nawet wrażenia te obrazki z tych długich kolejek skład podpisy pod poparciem dla trzaskowskiego te tłumy na Długim Targu w Gdańsku czy chociażby ten tłum który był w Poznaniu nie żadnego wrażenia Żałuję Żałuję że nie mogę kamery i pokazać panu przez okno Jaki jest tłumy Warszawiaków spontanicznie się zgromadzili w tej chwili przy odjeździe busa kampanii innego Chociaż my te informacje o tym kiedy pan wezmę specjalnie Kortowa liśmy to proszę zobaczyć jakie tłumy przyszły wczoraj w Chełmie na spotkanie z panem prezydentem chcę panu powiedzieć że my zbieraliśmy 100 000 podpisów z polskim prawem żeby zarejestrować na naturę i na wyborach prezydenckich dziennie nie zbieraliśmy 100 000 podpisów dziennie w ciągu jednego dnia w ciągu 21 dni zebraliśmy 2000000 podpisów więc jestem przekonany że Platforma Obywatelska nie będzie miała żadnych problemów żeby w ciągu tych 5 dni zebrać grubo ponad 100 000 Myślę że zbioru kilka podpisów ale żeby wygrać wybory prezydenckie trzeba mieć na blisko 10000000 głosów i z tym mam nadzieję że platforma Już bo jestem przekonany że wygra wybory pan prezydent Andrzej Duda