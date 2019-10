Wybory 2019. Na kogo zagłosować? Sprawdź, jeśli nie wiesz, na kogo oddać głos w wyborach do parlamentu

Już 13 października odbędą się wybory parlamentarne 2019. Nadal zastanawiasz się, na kogo głosować w wyborach? Okazuje się, że łatwo można sprawdzić, na kogo powinieneś oddać swój głos. Tu sprawdzisz, kto jest najlepszym kandydatem.

Wybory parlamentarne 2019. Na kogo głosować? Jak sprawdzić, kto jest dobrym kandydatem?

Listy wyborcze do Sejmu i Senatu zawierają nazwiska, z których Polacy 13 października wybiorą 100 senatorów i 460 posłów. Jednak w czasie trwającej kampanii wyborczej, przed wyborami 2019 z komitetów padają przeróżne obietnice. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Kukiz '15 oraz Konfederacja prezentują swoje programy i obietnice wyborcze .

Jest jednak proste narzędzie, które może pomóc zdecydować o tym, kto jest dla ciebie najlepszym kandydatem w wyborach parlamentarnych. Jak sprawdzić, na kogo zagłosować? To proste! Wystarczy, że odpowiesz na 20 pytań, a najnowszy Latarnik Wyborczy pokaże, do jakiej partii ci najbliżej. Nie trzeba sprawdzać po kolei, jaki program ma PiS, jaki program ma KO, jaki program ma Lewica, jaki program ma PSL i Kukiz '15 oraz jaki program ma Konfederacja.

Wybory 2019. Jak głosować? Gdzie zagłosuję?

Jak znaleźć lokal wyborczy podczas wyborów 2019? To prostsze niż myślisz. Zanim udasz się na wybory, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. Możesz to sprawdzić tutaj .

Podczas wyborów parlamentarnych wybieramy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Jak głosować? Wystarczy, że w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania odbierzesz kartę do głosowania. Żeby prawidłowo oddać głos, należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.