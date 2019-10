WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wybory 2019 i program Konfederacji. Jaki program ma Konfederacja Wolność i Niepodległość Coraz bliżej wybory parlamentarne 2019. Wiele osób zastanawia się, jaki program na wybory 2019 ma partia Konfederacja Wolność i Niepodległość, zrzeszająca środowiska związane z Ruchem Narodowym, Grzegorzem Braunem i Januszem Korwin-Mikke. Poniżej odpowiemy na pytanie, jaki program na wybory ma Konfederacja. Jaki program ma Konfederacja? Sprawdź, zanim pójdziesz na wybory 2019 (East News, Fot: Jan Bielecki) Wybory parlamentarne 2019 Lada dzień wybory parlamentarne, w których Polacy wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów. Wybory odbędą się 13 października. Jak głosować? By to zrobić, należy stawić się w lokalu wyborczym odpowiadającym naszemu miejscu zameldowania w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Na pytanie jak znaleźć lokal wyborczy odpowiadamy tutaj. W placówkach zostanie zweryfikowana nasza tożsamość, dlatego nie należy zastanawiać się, czy na wybory wziąć ze sobą dowód osobisty. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy oraz legitymacja studencka). W artykule zamieściliśmy istotne informacje dotyczące programu oraz obietnic wyborczych Konfederacji Wolność i Niepodległość. Konfederacja Wolność i Niepodległość - program i obietnice wyborcze Pełny program Konfederacji jest dostępny na stronie www.konfederacja.net/program/. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze założenia. Program Piątka Konfederacji: Program „1000+" Powszechna ulga podatkowa (PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l) Szybkie i sprawiedliwe sądy (Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc) Bon oświatowy i kulturalny (rodzice decydują o dzieciach) Bezpieczeństwo narodowe (Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna, bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna) Program Zdrowe Życie (lepsze powietrze w miastach, sprawny system ochrony zdrowia i zdrową żywność) Inne postulaty Inne postulaty: Sprzeciw wobec amerykańskiej ustawy JUST mówiącej o zobowiązaniach do przekazania organizacjom żydowskim rekompensat z tytułu majątków pozostawianych bezspadkowo w krajach będących pod okupacją hitlerowską Sprzeciw wobec działań środowisk LGBT Ochrona życia ludzkiego od poczęcia Głosowanie przez internet Liberalizacja przepisów dot. pozwolenia na broń palną Utrzymanie waluty narodowej, tj. złotego Ograniczenie imigracji z państw pozaeuropejskich Dorównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE