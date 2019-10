Wybory 2019. Konfederacja nie odpuszcza TVP. Chcą unieważnienia wyborów

Wybory parlamentarne 2019 przyniosły wyniki korzystne dla Konfederacji. Politycy z tego komitetu czują się pokrzywdzeni przez TVP. Publiczny nadawca nie wykonał wyroku sądu, a Konfederacja chce z tego powodu... unieważnienia wyborów.

Wybory 2019. Konfederacja nie odpuszcza TVP. "Największy zamach po 1989"

W trakcie ciszy wyborczej, w sobotę, TVP miała obowiązek opublikować sześć sondaży pokazujących, że Konfederacja przekroczy próg wyborczy. Tak się nie stało. - To największy zamach na wolność po 1989 roku. Będziemy wracać do tej sprawy i przekażemy ją do odpowiednich organów - zapowiadał Robert Winnicki. Ma nią się zająć Sąd Najwyższy, od którego Konfederacja domaga się... unieważnienia wyborów.