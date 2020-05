Wyborów 10 maja nie będzie. Kto kogo ograł?

wczoraj PKW ostatecznie potwierdziła w niedzielę 10 maja wyborów nie będzie to oznacza że Jarosław Gowin postawił na swoim ograł Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Gowin razem z Jarosławem Kaczyńskim pograli Polaków bo prawdę mówiąc te wybory były od początku jedną wielką Szuler nią idealnym zabiegiem i wybory wyłącznie z nazwy i tak jak zostały stworzone taki zostały odłożone w czasie czy też teraz są w trakcie przekształcanie jakąś nową formę Wyborczą nie wiemy w gruncie rzeczy jak to będzie wyglądało Po pierwsze to nie były wybory po drugie dwóch ludzi którzy nie są do tego uprawnienia w nocnej rozmowie i po prostu skasowało No co jest dowód tego że jesteśmy że żyjemy w państwie które właściwą się nie kieruje żadnym ile prawnymi a one są najwyżej dorabiamy ad-hoc do bieżącej sytuacji politycznej to super dorosła państwa jasne tylko że generalnie jeszcze do tej środy Wydawałoby się że Jarosław Kaczyński twoimi wybory będą i tak naprawdę wynika z tego w tej układanki że politycznie to Jarosław Gowin zmusił Jarosława Kaczyńskiego do wycofania się tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego do wycofania się zmusiła Po pierwsze postawa Małgorzaty kidawy-błońskiej która powiedziała że czasem zbojkotować te wybory że to nie są wybory i była w tym niezwykle konsekwentna wbrew wszystkim innym panem którzy chcieli w niej wziąć udział w konkursie a czynnikiem rugie decydującym było stanowisko polskich samorządów które po prostu odmówiły uczestnictwa w tych wyborach które dokonały na pewnym sensie heroicznego czynu mimo wróżb mimo nakazów nie przekazała spisu wyborców właściwie uniemożliwia prowadzenie tych wyborów No tak tylko że Oczywiście możemy mówić że to jest utwór Małgorzaty kidawy-błońskiej tylko gdyby nie groźba samorządowych Mazowieckie idzie samorządów ale gdyby nie groźba zakończenia czy też stracenia większości rządowej gdyby porozumienie wyszło z rządu No Jarosław Kaczyński przypuszczalnie tych akurat gróźb sprzeciwu Małgorzaty kidawy-błońskiej nie wystraszył ani też działalności samorządu też by się nie wystraszył No taka tylko tak to że jeszcze raz powiem wybory by mógł po prostu fizycznie i pod jakim pretekstem a zostały przełożone powiem szczerze jakie to ma znaczenie po prostu były fizycznie do przeprowadzenia nie niemożliwe było ich PiS Jarosław Kaczyński to Ta formacja jechali na ścianę i ja nie wiem czy tutaj zrobi nie był właściwie pretekstem do tego żebym je przełożyć i pan co Ja jestem posłem Świętokrzyskiego i jak mówimy o tych postawach samorządowców to w mam w oczach Warszawy Wrocław Poznań Dzięki miasta silny prezydentów a ja widziałem uchwały Gminy województwa świętokrzyskiego ludzi którzy naprawdę są w Olbrzymie o presją Administracji Państwowej w jednej niezwykłą odwagą i determinacja szacunku do państwa prawa w trosce o swoich mieszkańców będzie Nie nie przekażemy tych wpisów to jest niezgodne z prawem nie możemy tego zrobić swoim mieszkańcom i dla mnie w pracy cisi bohaterowie tego tego wydarzenia bardzo smutnego wydarzenia w państwie przeprowadza się wybory które są w jednym wielkim i kino sprawa i bardzo podobny sposób się i odwołuje to nie jest święto radosne to jest po prostu dramat jakiś