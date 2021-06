Wybór RPO. Kogo zaproponuje opozycja? Kidawa-Błońska ujawnia

5-letnia kadencja Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu 2020 roku. Przepisy zakładają, że rzecznik pełni swój urząd aż do czasu, gdy parlament powoła jego następcę. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że przepis ustawy o RPO, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. W połowie lipca straci on swoją ważność.