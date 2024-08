Wulgarne nagranie z Campusu Polska. Trzaskowski zabrał głos

Apel o wyciągnięcie konsekwencji

Błaszczak zaznaczył, że wini nie młodzież, ale polityków, którzy "wtłaczają im w głowy takie treści". Zapytał, co by się stało, gdyby po wulgarnym słowie zamiast PiS znalazła się jakaś mniejszość. Oświadczył, że nie pozwoli na "wyciszenie tego skandalu", a obecna na konferencji poseł PiS Anna Gembicka zamierza napisać do firm sponsorujących Campus Polska z apelem o wyciągnięcie konsekwencji i zajęcie adekwatnej postawy. - To wszystko jest zorganizowane po to, żeby zniszczyć opozycję w Polsce, zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość - stwierdził Błaszczak.