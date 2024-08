Jest reakcja Tuska na wulgarne nagranie z Campusu Polska

Sam Rafał Trzaskowski, organizator Campus Polska Przyszłości, tak skomentował całe zdarzenie: - Młodzi ludzie puszczają muzykę. Jak puścili coś nieodpowiedzialnego, była natychmiast reakcja. Co tu więcej powiedzieć? - mówił w rozmowie z PAP.

Natomiast Sławomir Nitras przekazał, że to była dyskoteka zorganizowana wieczorem, "po Campusie", przez młodzież. - Jak usłyszałem taką piosenkę, to poprosiłem, żeby więcej tego nie robić - powiedział. Dopytywany o to, czy piosenka była śpiewana raz, odparł, że "nie słyszał więcej".