Wtedy odejdzie z polityki. Tusk wskazał moment

- Moja żona, córka i syn to bardzo dzielni ludzie. I synowa, i zięć, i teściowa słynna, zagrzewająca mnie do boju. Mamy taką zbiorową rodzinną odporność. Ale gdy pojawiła się w domu policja z informacją, że zagrożenie przemocą fizyczną jest bardzo poważne i muszę mieć ochronę, to był moment dla rodziny najtrudniejszy. Bo ich przecież nie pilnują. Więc kiedy jeżdżę po Polsce, ciągle towarzyszą mi myśli, czy tam jest wszystko okej. Nie mogę im powiedzieć: wiedziały gały co brały... - powiedział.