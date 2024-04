Wtargnął z młotkiem na komisariat. Moment akcji nagrała kamera

Nietypowe zdarzenie na komisariacie we Wrocławiu. Do komendy policji Wrocław Osiedle przyszedł mężczyzna, który przy holu wejściowym wyjął młotek i rozbił szybę w drzwiach jednostki. Całe zdarzenie uwieczniła kamera monitoringu. Na udostępnionym materiale przez policję widać, że napastnik wszedł do środka z młotkiem w ręku i kilkukrotnie uderzył w szybę drzwi. Następnie stanął w miejscu, co wykorzystali mundurowi. Po chwili doszło do zatrzymania mężczyzny i wówczas okazało się, że jest on pijany. Za to, co zrobił, grozi mu nawet 5 lat więzienia. "Do zdarzenia doszło 5 kwietnia br. przed godziną 16-tą w siedzibie Komisariatu Policji Wrocław Osiedle przy ul. Kiełczowskiej 15. Nieznany wówczas sprawca zaczął bez powodu uderzać młotkiem w szybę drzwi jednostki Policji. 55-letni mieszkaniec Wrocławia miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Straty jakie spowodował mężczyzna uszkadzając szybę drzwiach komisariatu wyceniono na 2 tys. zł. Podejrzany po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat" - przekazała policja.