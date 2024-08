Wszystko nagrała kamera. "Potencjalny drogowy zabójca"

23–letnia pasażerka sięgnęła po telefon i zaczęła nagrywać jadące przed nimi auto, a 25–latek podjął próbę wyprzedzenia i zatrzymania tego samochodu. Gdy to się udało, podbiegł do kierującego audi, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i udaremnił mu kontynuowanie jazdy. Następnie wezwali policję. "To się nazywa obywatelska postawa! Potencjalny drogowy zabójca zatrzymany przez dwójkę młodych osób" - napisała policja.