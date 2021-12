Wszystkie ruchy Trzaskowskiego. Gubią się w tym nawet politycy PO

Niezrozumienie w części PO

Żartują też inni politycy PO – nie tylko członkowie frakcji Tuska – ale również ci, którym blisko do byłego szefa PO Grzegorza Schetyny. – Nie potrafię się połapać, która to już inicjatywa łącząca samorządowców. Najpierw była Nowa Solidarność, później Wspólna Polska, w ramach tego Campus Polska. Samorządowcy łączyli się też w ubiegłym roku w Gdańsku. Można się w tym pogubić. Nawet ja musiałem sobie to wszystko przypomnieć, a co dopiero wyborcy – komentuje jeden z posłów PO. – Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki plan stoi za powoływaniem kolejnego stowarzyszenia – dodaje nasz drugi rozmówca.