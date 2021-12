"TAK! Dla Polski!". Trzaskowski, Dulkiewicz i Karnowski na inauguracji nowego ruchu

"Nie zgodzimy się, aby polska szkoła była szkołą PiS-owskiej indoktrynacji"

- W tych trudnych czasach to właśnie my musimy bronić demokracji. Demokracji muszą bronić partie parlamentarne, partie opozycyjne, demokracji muszą bronić obywatele i społeczeństwo obywatelskie - oznajmił. Nawiązał też do dzisiejszej groźby Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, który straszył Trzaskowskiego i Dulkiewicz prokuraturą.