Wszystkie opcje "na stole"? Pentagon odpowiada ws. Patriotów [RELACJA NA ŻYWO]

Najprawdopodobniej przyjęciem ukraińskich żołnierzy w Czechach i wyjazdem Czechów na misje szkoleniowe w innych krajach senatorzy zajmą się już w czwartek. Według wcześniejszych informacji szkolenie ukraińskich żołnierzy w Czechach odbędzie się na poligonach przy garnizonie Libava na Morawach i obejmie jednostki zmechanizowane oraz jednostki specjalistyczne na przykład saperów lub specjalistów od broni masowego rażenia, szczególnie broni chemicznej.





Do końca przyszłego roku powinno odbyć się pięć czterotygodniowych turnusów - wynika z rządowych planów. W każdym z nich mogłoby uczestniczyć do 800 ukraińskich żołnierzy. Do innych krajów UE, głównie do Polski, będzie mogło wyjechać 55 żołnierzy.