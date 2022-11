Zbadali odłamki rosyjskich rakiet. Zastanawiające wnioski

- Na podstawie analizy odłamków rakiet znajdowanych w Ukrainie można stwierdzić, że są to pociski wyprodukowane już w tym roku. Świadczy to o tym, że uzbrojenie jedzie na front prosto z linii produkcyjnej. (...) Rosja wciąż ma wystarczające zapasy, by uderzać (w Ukrainę) własną bronią - powiadomił Skibicki, cytowany przez portal RBK-Ukraina.