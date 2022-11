"Takich pocisków powinno być więcej". Przełomowa dostawa dla Ukrainy?

- Moskwa jest jeszcze wydolna, jeśli chodzi o uzbrojenie. Pamiętajmy, że Rosja to spadkobierca Związku Radzieckiego, przejęła postsowieckie magazyny. A ZSRR szykował się przez lata do totalnej konfrontacji z Zachodem. Opierała się ona co prawda na użyciu broni atomowej, ale równolegle gromadzono zapasy artyleryjskiego sprzętu, broni i amunicji. To miało "zalać" Europę. W szczególności Rosjanie mają ogromne ilości amunicji. Nawet jeżeli jest ona niedoskonała i miała być zutylizowana, to pasuje do starego sprzętu. Liczy się ilość, a nie precyzja - komentuje prof. Boćkowski.