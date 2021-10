Wszystkich Świętych. Wiceminister zdrowia apeluje do Polaków

W weekend Polacy ruszą tłumnie na groby bliskich. Gość programu "Newsroom" w WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, by rozłożyć te wizyty na trzy wolne dni. - Jeżeli już jesteśmy na cmentarzu, to zachowajmy też te trzy podstawowe zasady, o których już zapomnieliśmy: o dystansie, o maseczce. Każdy z nas na początku epidemii miał w kieszeni oprócz maseczki płyn do dezynfekcji, dzisiaj rzadko kto go nosi, a myślę, że warto - stwierdził wiceminister Kraska. Mimo że nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek na otwartym powietrzu wiceminister zaapelował, by je założyć na cmentarzu. Na pytanie prowadzącego, czy resort zdrowia nie wprowadzi jednak w ostatniej chwili takiego obowiązku, Kraska stwierdził: "myślę, że nie".