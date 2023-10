Wszystkich Świętych 2023. To szansa na długi weekend

Wszystkich Świętych 1 listopada. Jak przedłużyć wolne?

Wypadająca na początku listopada Uroczystość Wszystkich Świętych jest jedną z ostatnich okazji do skorzystania z długiego weekendu w 2023 roku. Skorzystać z niej będą mogli jednak pracownicy, którzy nie wyczerpią do tego czasu przysługującej im puli urlopowej. 1 listopada przypada bowiem w środę, co oznacza, że weekend można przedłużyć do pięciu lub nawet dziewięciu dni. W jaki sposób?