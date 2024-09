"Wszyscy pomagamy". Opole zjednoczone jak nigdy. Czeka na wielką wodę

- To jest straszne. Jest gorzej niż w 1997 roku, a wtedy deszcz padał przez tydzień. Czesi nas ostrzegali, a co my zrobiliśmy? Jak się przygotowaliśmy? - mówi mi mężczyzna, który ma spore pretensje do władz o zarządzanie sytuacją. Obrywa się premierowi Donaldowi Tuskowi za to, że mówił o "braku powodów do paniki".