Wszyscy oczekiwali zwrotu, jest pełzająca kontrofensywa. Ukraińcy mają problem?

Widać to zwłaszcza w ostatnich tygodniach, kiedy Ukraińcy pod Robotyne dotarli pod główną linię rosyjskiej obrony. Efekty przyniosła zmiana taktyki. Zamiast piechoty zapakowanej do bojowych wozów, prowadzonej przez czołgi, dowództwo posłało do boju piechotę, która przechodzi przez przeciwpancerne pola minowe i skutecznie czyści teren z przeciwnika. Dopiero wówczas wyznaczonymi trasami wchodzą pojazdy opancerzone.