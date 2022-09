"Wszyscy martwi albo ranni". Ukraińcy rozbili rosyjski pułk

Jak informuje wywiad, do obwodu charkowskiego transportowane są rosyjskie jednostki z całego kraju. - Dziś widzieliśmy rosyjskie konwoje ze sprzętem, który rusza na ratunek wycofującym się wojskom wroga w obwodzie charkowskim. Ale to reakcja na działania ukraińskiej armii. W żaden sposób to nas nie powstrzymuje - przekazał wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow.