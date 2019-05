Wszczęto śledztwo ws. plomb zerwanych przez kard. Konrada Krajewskiego

Papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski zerwał plomby zabezpieczające liczniki z energią w zadłużonym budynku, gdzie przebywa 450 osób. Może za to odpowiedzieć. Dostawca energii właśnie złożył w tej sprawie zawiadomienie.

Przedstawiciel firmy energetycznej złożył na posterunku karabinierów doniesienie przeciwko "nieznanym" osobom, które doprowadziły do wznowienia dostawy prądu w dawnym budynku administracji państwowej zajmowanym nielegalnie przez 450 osób.

Podkreślono w nim, że takie samowolne działanie mogło doprowadzić do zagrożenia. Zawiadajmiający nie zgłosił, kto to zrobił, chociaż kard. Konrad Krajewski od początku deklarował, że bierze odpowiedzialność za swój czyn. Sprawa została skierowana do prokuratury.