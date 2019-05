Polski kardynał "Robin Hoodem papieża". Złamał prawo, by pomóc ubogim

Kardynał Konrad Krajewski przywrócił dostawy prądu do nielegalnie zajmowanej kamienicy w Rzymie. W budynku mieszka 450 osób. Papieski jałmużnik oznajmił, że zamierza wziąć pełną odpowiedzialność za ten czyn.

W sprawie polskiego hierarchy głos zabrał szef włoskiego MSW Matteo Salvini. Minister oświadczył, że liczy na to, że kardynał zapłaci te zaległe rachunki. "Od tego momentu, od kiedy został na nowo włączony licznik, ja płacę, nie ma problemu" - odpowiedział kard. Krajewski, żartobliwie dodając, że może płacić również rachunki Salviniego.

"Nie chcę, by stało się to sprawą polityczną, ja jestem jałmużnikiem i zajmuję się osobami ubogimi, rodzinami, dziećmi. Tymczasem one mają wreszcie prąd i ciepłą wodę. Teraz wszystko zależy od zarządu miasta" - powiedział duchowny na łamach włoskich mediów.