Papież Franciszek zaapelował do duchownych. "Nie brudźcie Eucharystii nikczemnymi interesami"

W Polsce trwa gorąca dyskusja o problemie pedofilii w Kościele. Papież niejednokrotnie zabierał głos w sprawie, ale na jego reakcję na film Tomasza Sekielskiego na razie czekamy. Tymczasem podczas mszy w Watykanie Franciszek przestrzegł nowo wyświęconych księży.

- Nie brudźcie Eucharystii nikczemnymi interesami - tak papież Franciszek zwrócił się do duchownych podczas mszy w Watykanie. Wyświęcił wówczas 19 nowych księży.

- Rozważajcie to, że pełniąc posługę świętemu nauczaniu będziecie uczestnikami misji Chrystusa, jedynego nauczyciela. To nie jest stowarzyszenie kulturalne; to nie jest związek zawodowy. (...) Będziecie uczestnikami tajemnicy Chrystusa - podkreślał.