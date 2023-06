Wstrzymali ruch na drodze. Nagle do akcji wkroczyły HIMARS-y

Ruch na jednej z krajowych dróg w obwodzie donieckim został wstrzymany. Wszystko dlatego, że Ukraińcy przygotowali w tym miejscu teren pod ostrzał rakietowy z HIMARS-ów. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku. Widać na nim salwę z amerykańskiej broni na poboczu jezdni. Jak można zauważyć na nagraniu, ostrzał nastąpił z miejsca, które nie było w ostatnim czasie obszarem walk. Na polach nie widać lejów po uderzeniach artyleryjskich, dlatego niewykluczone, że żołnierze Zełenskiego przeprowadzili atak z zaskoczenia. To nie pierwszy raz, gdy do sieci trafia nagranie z ostrzału rosyjskich pozycji przy użyciu HIMARS-ów, które rozmieszczone są na zwykłej drodze. Taki obrót spraw pozwala Ukraińcom na uniknięcie wyśledzenia ruchów swoich wojsk przez Rosjan, co przyczynia się do potężnych uderzeń z zaskoczenia, zadających ogromne straty armii Putina na wschodnim odcinku frontu.