Wstrzymali ruch na drodze. Chwilę później rozpoczęli ostrzał rakietowy

Na krajowej drodze w obwodzie donieckim ruch nad ranem został wstrzymany. Kierowcy jadący na zachód od Doniecka zostali zatrzymani przez ukraińskie wojsko, a na trasie doszło do zaplanowanej akcji. Do sieci trafiło rzadkie nagranie z tego regionu i widać na nim moment ataku rakietowego przeprowadzonego z samego środka jezdni. Do ostrzału rosyjskich pozycji Ukraińcy użyli amerykańskiej wyrzutni rakiet M270 MLRS. Na nagraniu, którym podzielił się ukraiński kierowca, widać, że przed jego autem stoi samochód dostawczy, więc niewykluczone, że zwykli cywile byli świadkami zmasowanego ataku na Rosjan. Żołnierze Zełenskiego przeprowadzają takie ostrzały coraz częściej, z dala od frontu, a to dlatego, by zapewnić sobie moment zaskoczenia i nie dać żadnych szans armii Putina na szybką odpowiedź.