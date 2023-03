Wstrzymali ruch na autostradzie. Kierowcy zobaczyli HIMARS-y w akcji

Ukraińcy przeprowadzili odwet za ostatni ostrzał artyleryjski. W poniedziałek kierowcy na drodze krajowej pod Krzywym Rogiem w obwodzie dniepropetrowskim zostali zatrzymani przez wojsko. W pewnym momencie niebo nad autostradą rozbłysło. Okazało się, że doszło do ataku rakietowego na rosyjskie pozycje na wschód od Dniepru. Kamera zamontowana w jednym z aut zarejestrowała moment wystrzelenia dwóch pocisków z HIMARS-ów. Na nagraniu widać stojące w korku samochody i moment wystrzałów rakiet z amerykańskiej wyrzutni. Ukraińcy z 52. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili zmasowany szturm na rosyjskie bazy w okolicach Zaporoża. Była to zaplanowana akcja, w której uczestniczyły jeszcze cztery baterie rozmieszczone w pobliżu rzeki. Armia Putina od roku terroryzuje mieszkańców także tej części Ukrainy. W obwodzie dniepropetrowskim ludzie są już przyzwyczajeni do tego typu operacji wojskowych, będąc naocznymi świadkami pełnowymiarowej wojny.