Wstrząsy przed tsunami? Niebezpieczne sygnały z Ukrainy

Nadchodzi ofensywa Putina?

Eksperci ISW cytują również ukraińskiego eksperta wojskowego Konstantyna Maszowca, który informował niedawno, że rosyjska armia stopniowo przemieszcza sprzęt i oddziały na pozycje frontowe w małych grupach. A to utrudnia Ukraińcom monitorowanie ich. To, jego zdaniem, sugeruje, że armia Putina przygotowuje się do operacji szturmowych na większą skalę.