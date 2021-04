Wstrząsające nagranie z Indii. Odebrali kobiecie tlen, aby przekazać go VIP-owi?

Jak informuje Independent, 53-letnia kobieta trafiła do placówki z powodu powikłań po przejściu COVID-19. Jej stan był na tyle poważny, że konieczne było podanie jej tlenu. Jej synom udało się zdobyć zbiornik, jednak brakowało potrzebnego osprzętu, aby podłączyć ich matkę do tlenu. Kiedy młodszy z nich poszedł go kupić, po butlę przybyli policjanci. 22-letni syn chorej błagał funkcjonariuszy, aby ci nie odbierali butli jego matce, ale ci nie wysłuchali jego rozpaczliwych próśb.