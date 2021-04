Tragiczna sytuacja epidemiczna w Indiach. Liczba zakażonych przekroczyła 18 mln

Koronawirus w Indiach. Brakuje tlenu dla chorych na COVID-19

Do Indii napływa pomoc z zagranicy. Według doniesień "Times of India", Wielka Brytania wysłała do stolicy kraju - Delhi - 120 koncentratorów tlenu, przeznaczonych dla osób wymagających leczenia respiratorem. Z kolei w piątek ma dotrzeć dostawa butli z tlenem, reduktorów tlenowych i potrzebnego sprzętu z USA.